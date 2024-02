Juve Frosinone, ecco chi aveva deciso il match dell’andata – NEWS

21:31, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Frosinone, countdown dei bianconeri in vista del match di domenica: ecco il video sui social bianconeri – VIDEO

La Juventus sui social scalda i tifosi in vista del match contro il Frosinone di domenica a pranzo ricordando i gol dei bianconeri nella sfida d’andata. Ecco il video sul profilo X dei bianconeri:

Il #colpo di testa di Dušan decisivo nel match d’andata in Serie A #JuveFrosinone pic.twitter.com/KBSFGHwNvv — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

«Il #colpo di testa di Dušan decisivo nel match d’andata in Serie A», ha scritto il club bianconero sui social.

