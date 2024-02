Juve Frosinone 1-2 #DIRETTA #News: Brescianini porta in vantaggio gli ospiti!

14:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ospita il Frosinone per la ventiseiesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus va a caccia della vittoria che manca dalla partita contro il Lecce in trasferta. Dopo quella 2 punti in 4 partite e treno Scudetto ‘quasi‘ definitivamente perso. I bianconeri ospitano il Frosinone nel lunch match delle 12:30 allo Stadium.

Juve Frosinone 1-2: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

3′ GOL DELLA JUVENTUS! McKennie scappa a destra e trova in area libero Dusan Giovannino Vlahovic, che di destro batte Cerofolini. Bianconeri subito in vantaggio.

5′ Frosinone in avanti con la giocata si “Mati” Soulè, fermato in angolo da Rugani.

6′ Ancora “Mati” Soulè pericoloso dal limite dell’area, la difesa chiude e spazza.

7′ Ammonito Bremer per un fallo dal limite su Cheddira. Proteste del brasiliano.

8′ Punizione di “Mati” Soulè respinta da Gatti in barriera.

10′ Gestione del pallone in mezzo al campo del Frosinone.

12′ GOL DI CHEDDIRA – Il Frosinone trova subito il pareggio grazie alla giocata di Zortea, che cerca e trova libero in area Cheddira. Pareggio allo Stadium.

16′ Ancora gialloblù in avanti con “Mati” Soulè, che dal limite cerca la porta: pallone fuori.

16′ Sul contropiede successivo Giovannino Vlahovic prova una conclusione dalla lunga distanza: palla fuori e gestita da Cerofolini.

18′ Gestione palla tutto per il Frosinone in questa prima parte di match.

21′ Bianconeri che tornano in avanti e guadagnano un corner. Dal seguente angolo Bremer e Rabiot si colpiscono al momento della conclusione. Pallone alto.

23′ Juve in attacco con la giocata Giovannino Vlahovic Chiesa, che però si perde sul fondo.

24′ Frosinone che si riaffaccia in avanti con “Mati” Soulè che porta palla fino in fondo, la difesa bianconera però è attenta.

26′ Juve pericolosa in avanti con la palla di Chiesa per Giovannino Vlahovic, che difende e scarica in mezzo: pallone fuori.

27′ GOL DEL FROSINONE Grande giocata di Harroui in fase offensiva, pallone per Brescianini che di sinistro batte Szczesny. Frosinone in vantaggio allo Stadium.

28′ Prima sostituzione per i bianconeri: fuori Rabiot per infortunio e dentro Carlitos Alcaraz.

Juve Frosinone 1-2: marcatori e tabellino

Reti: 3′ Giovannino Vlahovic, 13′ Cheddira, 27′ Brescianini

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot (28′ Carlitos Alcaraz), Kostic; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri. A disp. Pinsoglio, Daffara, Alex Sandro Silva, Djaló, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge, Milik, il Mago Yldiz, Iling-Junior.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Romagnoli, Okoli, Valeri; Lirola, Mazzitelli, Brescianini, Harroui, Zortea; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco. A disp. Turati, Frattali, Baez, Seck, Kaio Jorge, Reinier, Gelli, Vural, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Barrenechea.

Arbitro: Rosario Rapuano, della sezione di Rimini.

Ammoniti: 7′ Bremer

Juve Frosinone: il pre-partita

12:14 – Allo Stadium finisce il riscaldamento, a breve il fischio d’inizio.

Siamo pronti! forza ragazzi! #JuveFrosinone pic.twitter.com/4xTvwXB0d5 — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2024

11:50 – Inizia il riscaldamento della Juventus allo Stadium.

L’arrivo @LoroPiana #JuveFrosinone pic.twitter.com/dS2zbDRwov — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2024

#JuveFrosinone pic.twitter.com/HDPCf3dt63 — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2024

ᴜʟᴛɪᴍᴀ sғɪᴅᴀ ᴅᴇʟ ᴍᴇsᴇ

@SerieA

@Frosinone1928

Allianz Stadium

12:30 CET

#JuveFrosinone pic.twitter.com/2wNsaY90Au — JuventusFC (@juventusfc) February 25, 2024

La lista dei convocati per il match in programma domani @zondacrypto #JuveFrosinone pic.twitter.com/dlaSD9hn3K — JuventusFC (@juventusfc) February 24, 2024

