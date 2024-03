Juve #Femminile, Schatzer già pronta: tornerà subito a casa

17:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Women intende riportare Eva Schatzer subito a Torino dopo una sola stagione di prestito alla Sampdoria

Sono settimane travagliate in casa Juventus Women ma Stefano Braghin, fresco di rinnovo fino al 2027, sta già mettendo insieme i tasselli per comporre la rosa della prossima stagione.

Stando a quanto appreso da JuventusNews24.com il club bianconero ha già messo in preventivo il ritorno a Torino della centrocampista Eva Schatzer dopo una sola stagione di prestito alla Sampdoria (si tratterebbe, per precocità, di un unicum nella breve storia della sezione femminile). L’ex capitana della Primavera U19 bianconera ha impressionato in questi mesi in blucerchiato: la crescita della classe 2005 è stata evidenziata anche dall’ultima convocazione del ct Soncin per le amichevoli con Irlanda e Inghilterra.

