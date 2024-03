Juve #Femminile, non sarà Bakker il nuovo tecnico: si teme l’effetto Montemurro. #Ultime

17:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Nuovo allenatore Juventus Women: il club ha depennato il nome di Bakker. Resta la pista di un profilo proveniente dal maschile

Suzanne Bakker non sarà la nuova allenatrice della Juventus Women. L’attuale manager dell’Ajax, con cui ci sono stati contatti anche dopo l’esonero di Montemurro, è stata depennata dai candidati alla panchina bianconera. Club sempre più freddo all’idea di affidare la squadra a un profilo internazionale: il timore è che si possano innescare dinamiche simili a quelle vissute col tecnico australiano. Di Bakker piacevano non poco il modo di lavorare con le giovani e lo stile di gioco: ma il suo modello è trasferibile in Italia? I dubbi si sono ingranditi e infine hanno prevalso sulla voglia di scommettere sull’olandese. Sotto JM, dopo una sola stagione, la squadra ha smesso di seguire pedissequamente le idee di una guida con concetti interessanti ma rivelatasi deficitaria da un punto di vista empatico. «L’esperienza ci ha insegnato tante cose», ha detto Braghin a proposito dell’attesa decisione nell’ultima conferenza stampa tenutasi a Vinovo. Si vogliono insomma evitare cortocircuiti all’interno di uno spogliatoio forse non così ricettivo sul medio-lungo periodo: anche la lingua da questo punto di vista avrebbe rappresentato una barriera considerevole.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

E ALLORA CHI – Resta molto calda la pista di un profilo che provenga dal calcio maschile: si cerca una figura fortemente motivata che non si approcci al femminile come una scelta di ripiego. Uno ‘alla Soncin’ che possa portare competenze sul campo e riaccendere un po’ di entusiasmo nella squadra. Da scartare, invece, qualsiasi nome appartenente all’attuale Serie A femminile e contorno. Nel mentre si prosegue con Zappella che, nonostante i due risultati non entusiasmanti, è apprezzato per il lavoro svolto.

Pubblicità

The post Juventus Women, non sarà Bakker il nuovo tecnico: si teme l’effetto Montemurro. Ultime appeared first on Juventus News 24.