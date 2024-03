Juve #Femminile, la reazione delle giocatrici sui #Social #Network dopo il ko in Coppa Italia

17:48, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women in ‘silenzio’ dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il punto

Grande delusione in casa Juventus Women dopo la sconfitta con la Fiorentina nell’andata delle semifinali di Coppa. Nessuna delle ragazze di Montemurro ha fatto sentire la sua voce sui #Social #Network.

Le bianconere proveranno a ribaltare il risultato tra una settimana a Biella per provare a difendere il trofeo di cui sono detentrici.

