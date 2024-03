Juve #Femminile, in#contro formativo a Vinovo sul ruolo del portiere – #APPROFONDIMENTO

18:00, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women, incontro formativo a Vinovo sul ruolo del portiere – La #Approfondimento pubblicata dal club bianconero

A Vinovo, martedì 12 marzo 2024, si è tenuto un incontro dedicato ai portieri delle Giovanili femminili: protagoniste le tre estreme delle Juventus Women – Pauline Peyraud-Magnin, Roberta Aprile e Ilaria Toniolo – oltre a Soledad Belotto, attualmente in prestito all’Independiente Ivrea ASD.

