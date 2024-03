Juve #Femminile, incidente stradale per Beerensteyn – NEWS 

15:48, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Lineth Beerensteyn è stata coinvolta in un incidente stradale. La giocatrice della Juventus Women fortunatamente sta bene

Nelle ultime ore, Lineth Beerensteyn, attaccante delle Juventus Women, è stata coinvolta in un incidente stradale a Torino. L’evento si è verificato nel quartiere San Secondo, di fronte all’ospedale Mauriziano, dove la giocatrice si trovava al momento dell’incidente.

Fortunatamente, Beerensteyn è uscita illesa, se non per un lieve dolore al polso sinistro, ed è stata salita in ambulanza per accertamenti medici. La ragazza è apparsa leggermente in stato di shock, ma è in buona salute.

