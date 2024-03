Juve #Femminile, Grosso rientra per il ritorno con la Fiorentina? La circostanza

14:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Julia Grosso è impegnata con il Canada ed è quasi impossibile che possa essere a disposizione della Juventus Women per il match contro la Fiorentina del 9 marzo

Julia Grosso rischia di saltare la gara contro la Fiorentina. Infatti, il Canada è impegnato nella semifinale di Gold Cup e giocherà il 7 marzo, la Juve , invece, giocherà il 9 marzo. Anche qualora le canadesi dovessero essere eliminate e quasi impossibile immaginare che con un volo transoceanico di mezzo Julia Grosso possa esserci.

Dunque, la Juventus Women dovrà fare ancora a meno della sua top player a centrocampo

