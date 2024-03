Juve #Femminile, Girelli chiede scusa ai #fans: il #comunicato

23:30, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women, Girelli chiede scusa ai #fans: il messaggio dell’attaccante bianconera – FOTO

Arrivano le scuse di Girelli dopo l’eliminazione della Juventus Women dalla Coppa Italia. Questo il messaggio della leader bianconera.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli) Pubblicità

The post Juventus Women, Girelli chiede scusa ai #fans: il messaggio appeared first on Juventus News 24.