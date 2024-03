Juve #Femminile Fiorentina, online #DIRETTA #News e Live TV: dove vederla

14:04, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women Fiorentina, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il match di Coppa Italia contro la squadra viola

Sabato 9 marzo 2024, alle ore 15.00 allo stadio Pozzo-Lamarmora di Biella, la Juventus Women sarà chiamata a rimontare la Fiorentina nel ritorno di semifinale di Coppa Italia.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Juventus Women-Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale Youtube della FIGC.

Pubblicità

The post Juventus Women Fiorentina, streaming LIVE e diretta TV: dove vederla appeared first on Juventus News 24.