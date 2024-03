Juve #Femminile Fiorentina, i biglietti sono gratuiti: info e come accedere allo stadio

23:04, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women Fiorentina, i biglietti sono gratuiti: info e come accedere allo stadio per la partita in programma sabato Tornano in campo le Juventus Women: sabato 30 marzo alle ore 15, le ragazze allenate da mister Giuseppe Zappella sfideranno la Fiorentina nella seconda gara della Poule Scudetto di questo finale di stagione 2023-24. Anche per Juventus-Fiorentina […]

