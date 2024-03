Juve #Femminile, conferenza stampa di Braghin a Vinovo: ecco quando

16:45, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Domani 13 marzo, Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, parlerà in conferenza stampa a Vinovo alle 14:30



Stefano Braghin, direttore della Juventus Women, nel primo pomeriggio di domani, parlerà in conferenza stampa.

Il dirigente bianconero incorrere i media a Vinovo e l’appuntamento è fissato per le 14:30. Probabilmente Braghin tornerà sull’addio definitivo di Montemurro e si soffermerà sul futuro della Juventus Women.

