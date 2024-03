Juve #Femminile, Boattin e Cantore infortunate: out con l’Fc Internazionale. Le NEWS

16:17, 17 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women, Boattin e Cantore infortunate: out con l’Inter. Le ultime sulle condizioni delle due giocatrici bianconere

Doppia tegola in casa Juventus Women: né Lisa Boattin né Sofia Cantore sono a disposizione per la trasferta di Milano con l’Inter, valida per la prima giornata di poule scudetto.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il terzino è alle prese con i postumi di una contusione al piede, mentre l’attaccante ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia in avvicinamento al match.

Pubblicità

The post Juventus Women, Boattin e Cantore infortunate: out con l’Inter. Le ultime appeared first on Juventus News 24.