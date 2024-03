Juve #Femminile, Bakker in pole per il dopo Montemurro: tutti i dettagli

12:33, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women, Bakker il primo nome sulla lista dopo l’addio di Joe Montemurro alla panchina bianconera: i dettagli

Addio a Joe Montemurro: la Juventus Women ha momentaneamente affidato la squadra a Giuseppe Zappella, suo vice. Si tratta di un incarico temporaneo che verosimilmente si esaurirà in modo naturale al termine della stagione.

Stefano Braghin, che intanto ha rinnovato il suo contratto fino al 2027, e il capo scouting Matilde Malatesta monitorano da settimane profili internazionali in vista della prossima annata. In cima alla lista c’è il nome di Suzanne Bakker, che a giugno saluterà l’Ajax. Un identikit che si sposerebbe a perfezione col nuovo progetto giovane e internazionale.

