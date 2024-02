Juve #Femminile, annunciati anticipi e posticipi della Poule Scudetto

19:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus Women, la Serie A Femminile ha annunciato gli anticipi e i posticipi della Poule Scudetto. Le ultime

Juventus Women, annunciate date e orari delle prime tre giornate della Poule Scudetto. I dettagli:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LA NOTA – La Divisione Serie A Femminile ha annunciato – con la Circolare n.48 – date e orari delle prime tre giornate del girone di andata della Poule Scudetto.

Pubblicità

1ª giornata | Poule Scudetto – Girone di andata | Inter-Juventus Women -> domenica 17 marzo 2024, ore 16:00;

2ª giornata | Riposo;

3ª giornata | Poule Scudetto – Girone di andata | Juventus Women-Fiorentina -> domenica 30 marzo 2024, ore 15:00.

The post Juventus Women, annunciati anticipi e posticipi della Poule Scudetto appeared first on Juventus News 24.