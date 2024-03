Juve Fc Internazionale, botta e risposta infuocato tra Adani e Collovati: cosa è successo

15:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Durante la Domenica Sportiva, c’è stato un acceso dibattito tra Lele Adani e Fulvio Collovati sul valore delle rose di Juve e Inter

Nel corso della Domenica Sportiva, c’è stato un dibattito piuttosto acceso tra Lele Adani e Fulvio Collovati sul valore delle rose di Juve e Inter.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

ADANI – «Ci porta a dire che ha una rosa mediocre ma vi chiedo: sulla carta chi ha una rosa superiore a quella della Juventus, tolta l’Inter? Il S.S.C. Napoli giocava con Rrahmani, Mario Rui, Olivera, Kvaratskhelia… Li conoscevi? Quando sono arrivati, erano giocatori molto inferiori a quelli andati via»

Pubblicità

COLLOVATI – «Però dimentichi che negli anni precedenti aveva vinto il campionato per cinque volte consecutive»

ADANI – «Io infatti analizzo il percorso recente della Juve. E sai quando non sono d’accordo con Mister Max Allegri? Quando dice che ha guadagnato un punto sul Bologna o ha tenuto a -11 l’Atalanta B.C.…»

PECCI – «Inzaghi se vince è il primo campionato…»

The post Juve Inter, botta e risposta infuocato tra Adani e Collovati: cosa è successo appeared first on Juventus News 24.