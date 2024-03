Juve, è davvero un miracolo di Mister Max Allegri? Solo un punto in più rispetto allo scorso anno

10:47, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus, è davvero una stagione miracolosa quella dei ragazzi di Mister Max Allegri? Il confronto con la passata stagione fa riflettere

Il periodo altalenante della Juventus continua con il ko di S.S.C. Napoli, terzo nelle ultime cinque uscite e quarto totale in questo campionato. Un campionato che, dopo 27 giornate, vede i bianconeri secondi a quota 57 punti, con tanti che parlano di “miracolo”, forse scordando la storia che ha alle spalle questa società.

Ma davvero è un’impresa questa dei ragazzi di Mister Max Allegri? Il confronto con la passata stagione fa discutere. Dopo 27 turni, nell’annata 2022/23 erano 56 i punti conquistati, con nel mezzo anche le coppe europee e la penalizzazione che tolse quella decina di punti a campionato ormai inoltrato. Solo un punto in più e la sensazione che si stia sciupando una grande occasione per il futuro.

