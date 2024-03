Juve Dsyre ai playoff della ESeriea

19:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus Dsyre si giocherà i playoff della ESeriea. Ecco i match che dovrà affrontare DaniPitbull

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere come prosegue il cammino di DaniPitbull.

COMUNICATO – «Si è conclusa la prima fase di eSerie A. Il nostro DaniPitbull ha conquistato il secondo posto del girone B, a sole due lunghezze dall’Udinese. Un ottimo piazzamento per Juventus Dsyre, che si affaccia così ai playoff della competizione, in programma giovedì 18 Aprile.

Bilancio positivo per DaniPitbull -campione eSerie A in carica- che ha saputo chiudere il raggruppamento con 4 vittorie un pareggio e una sola sconfitta, arrivata nell’ultima giornata di match contro il Cagliari. Nota di merito anche per l’altro giocatore draftato, Domenico Di Vico, che ha battuto 3-1 il Sassuolo nell’ultima partita disputata.

RISULTATI GIRONE B #Juventus F.C.NTUS DSYRE

Juventus DSYRE vs. Hellas Verona Exceed 3-3 (20/02/2024)

Genoa eSports vs. Juventus DSYRE 4-6 (21/02/2024)

Juventus DSYRE vs Udinese eSports 4-2 (19/03/2024)

Salernitana eSports vs. Juventus DSYRE 3-5 (19/03/2024)

Cagliari eSports vs. Juventus DSYRE 2-1 (20/03/2024)

Juventus DSYRE vs. Sassuolo eSports 3-1 (20/03/2024)

I playoff, di scena a Verona, saranno decisivi per l’approdo nella Final Eight che assegnerà il titolo il giorno successivo.

Dani Pitbull il 18 Aprile si giocherà le proprie chance affrontando l’Empoli (giunto 7° nell’altro girone), mentre l’eventuale incrocio ai quarti di finale sarà contro la vincente di Frosinone-Genoa.

PROGRAMMA

Playoff: Juventus Dsyre-Empoli – giovedì 18 Aprile

Ev. Final Eight: Juventus Dsyre-Frosinone/Genoa – venerdì 19 Aprile

The post Juventus Dsyre ai playoff della ESeriea appeared first on Juventus News 24.