Juve #contro il razzismo: il #TopClub scende in campo con il caso Mr Ace – NEWS

11:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus contro il razzismo: il club bianconero scende in campo con un messaggio importante su questo tema – FOTO

Le polemiche dovute al caso Acerbi non si placano, tra chi punta il dito verso l’interista e chi, invece, attacca Juan Jesus per quanto accaduto dandogli del “bimbominchia”.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Pubblicità

In mezzo si inserisce la Juventus che, senza prendere le parti di nessuno attaccando l’altro, lancia un solo e importantissimo messaggio a favore della lotta al razzismo, per far si che certi episodi non riaccadano mai più.

The post Juventus contro il razzismo: il club scende in campo con il caso Acerbi – FOTO appeared first on Juventus News 24.