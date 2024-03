Juve, che fine ha fatto Djalo? Ecco perché non ha giocato nemmeno un minuto

11:17, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, che fine ha fatto Djalo? Ecco perché il difensore arrivato nel #mercato di gennaio non ha giocato nemmeno un minuto

Djalo, uno dei due acquisti operati dalla Juve nel #mercato di gennaio, non ha giocato nemmeno un minuto da quando è arrivato a Torino. La Gazzetta dello Sport spiega che quando il club bianconero ha anticipato l’Inter per strapparlo al Lille aveva lo sguardo proiettato al futuro, visto che il difensore si è ripreso da poco dal lungo stop per un infortunio al crociato.

Per Giuntoli, infatti, Djalo è un rinforzo per il futuro. La Juve non ha fretta e le difficoltà della squadra non hanno consentito ad Mister Max Allegri di farlo esordire. Per la rosea, infatti, una chance potrebbe arrivare in una partita che vedrebbe la Juve largamente avanti nel punteggio. Cosa che da 45 giorni non è mai successa.

