Juve Atalanta, presenti 260 #fans Inter: assenti gli ultras

18:19, 8 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Si avvicina Juve Atalanta, match che si disputerà domenica pomeriggio allo Stadium alle ore 18. Ecco la situazione del settore ospiti

Nonostante manchino ancora 24 ore per il termine della vendita dei biglietti per Juve Atalanta, arrivano novità per quanto riguarda il settore ospiti dell’Allianz Stadium.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Oggi, con la possibilità che il numero aumenti, saranno presenti 260 #fans nerazzurri: da considerare l’assenza degli ultras tra il prezzo del settore (45€) e l’introduzione obbligatoria della Dea Card. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore…

Pubblicità

The post Juve Atalanta, presenti 260 #fans nerazzurri: assenti gli ultras appeared first on Juventus News 24.