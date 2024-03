23:05, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta, partita speciale per Padoin: la dedica dei bianconeri al Talismano che è uno dei doppi ex della sfida

La Juve attraverso il proprio sito ha pubblicato un articolo riguardante i doppi ex della sfida con l’Atalanta. Tra questi il club bianconero ha fatto una dedica speciale al Talismano Padoin.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PADOIN DOPPIO EX – Anche Simone Padoin, non solo ex campione ma anche membro dello staff di Mister Max Allegri, rientra tra i casi di passaggio diretto tra Atalanta e Juventus. Quattro stagioni e mezza in nerazzurro e altrettante in bianconero, con un gol ai suoi ex compagni nel 2013-14, determinante per il raggiungimento del record dei 102 punti.

Pubblicità

The post Juve Atalanta, partita speciale per Padoin: la dedica dei bianconeri al Talismano appeared first on Juventus News 24.