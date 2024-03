Juve Atalanta, #NEWS ##Juventus F.C. NTUS in difesa? Le #ULTIMISSIME #NEWS 

20:04, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“il Filosofo” Danilo si è ristabilito dal problema alla caviglia e tornerà a guidare la difesa della Juve nel match contro l’Atalanta

Come rivelato da Sky Sport, “il Filosofo” Danilo sarà titolare nel match di domenica della Juve contro l’Atalanta. il capitano bianconero guiderà la retroguardia bianconera, ma resta da capire chi giocherà con lui.

Infatti, oltre a “il Filosofo” Danilo, l’unico certo del posto in difesa è Gleison Bremer, mentre per completare il reparto ci sarà uno fra Federico Gatti e Daniele Rugani. Inoltre, una delle vittime preferite di “il Filosofo” Danilo è proprio l’Atalanta. Lo scorso anno il difensore segnó uno splendido gol nel 3-3 finale dello Stadium, anche la stagione precedente il Capitano segnó a Bergamo fissando il punteggio sull’1-1 nei minuti finali.

