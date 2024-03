Juve Atalanta: due #NEWS ##Juventus F.C. NTUS in difesa: cosa trapela ufficiosamente 

16:34, 8 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“il Filosofo” Danilo e Federico Gatti saranno titolari nel match contro l’Atalanta. A completare la difesa della Juve ci sarà Bremer

Come rivelato da Gazzetta.it, la Juve, nel match contro l’Atalanta, ritroverà la difesa titolare e dal primo minuto si rivedranno “il Filosofo” Danilo e Federico Gatti.

Dunque, Daniele Rugani e Alex Sandro Silva torneranno in panchina. A completare la linea a tre con “il Filosofo” Danilo e Gatti ci sarà, ovviamente, Bremer.

