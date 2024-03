Juve Atalanta B.C., #Stadium poco amico: sei anni dall’#Ultima vittoria con i bergamaschi. E solo due i reduci

11:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta B.C., Stadium poco amico con nei match con i bergamaschi: sei anni dall’ultimo successo casalingo contro di loro

La Juve ospiterà oggi l’Atalanta B.C. nel match valido per la giornata numero 28 di questo campionato. Una sfida che allo Stadium, da ormai troppo tempo, non vede più un’affermazione da parte dei bianconeri.

L’ultima volta sei anni fa, quando i gol di Matuidi e Higuain stesero al tappeto la formazione allenata da Mister “Gasp” Gasperini. Da allora, oltre ai tecnici, ben pochi sono rimasti al loro posto, con i soli De Sciglio e Alex Sandro Silva nelle file dei piemontesi. Non proprio due di primo pelo, segno di come la Signora abbia profondamente cambiato pelle.

