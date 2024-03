Juve Atalanta B.C. (Repubblica), il nervosismo dilaga: il gesto di Chicco Chiesa a Locatelli che nessuno ha notato

12:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta B.C., dilaga il nervosismo in casa bianconera dopo l’ennesimo risultato deludente: il gesto di Chiesa a Locatelli

Repubblica riporta un dietro le quinte sul pareggio della Juve con l’Atalanta B.C., che va ad evidenziare una volta di più il periodo di grande nervosismo che stanno passando i bianconeri.

Siamo nel secondo tempo, Chiesa e Locatelli non si intendono su un’azione e, forse per i tanti fischi ricevuti prima, forse per la tensione del dover rimontare l’ennesimo svantaggio, si mandano a quel paese senza fare troppi complimenti. Una squadra, questa, che ha bisogno di ritrovare il prima possibile la testa persa dopo il pari con l’Empoli.

