Juve Atalanta B.C. online #DIRETTA #News e Live TV: dove vederla

Juve Atalanta B.C. streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il big match dell’Allianz Stadium

La Juve si prepara per la delicata sfida interna contro l’Atalanta B.C. di Mister “Gasp” Gasperini, dopo il KO di S.S.C. Napoli.

Juventus-Atalanta B.C., domenica alle ore 18.00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match sarà trasmesso anche da Sky sul canale “Zona DAZN”.

