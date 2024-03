Juve Atalanta B.C., la analisi VAR REVIEW: «Proteste per un contatto tra “Fabietto” Miretti e Scamacca. Guida…»

09:45, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta B.C., la analisi VAR REVIEW dei giornali il giorno dopo il pareggio dei bianconeri contro i nerazzurri: ecco l’analisi

I giornali oggi in edicola analizzano la analisi VAR REVIEW di Juve–Atalanta B.C., match nel complesso molto corretto e nel quale Guida fa giocare tanto. Unico giallo, giusto, dopo il novantesimo per un fallo di Hateboer su il Mago Yldiz dopo due vantaggi consecutivi.

Reclama un rigore “Fabietto” Miretti per un contatto in area con Scamacca, ma fa bene l’arbitro a lasciar correre in quanto non c’è un intervento falloso dell’atalantino. Avrebbe forse meritato un giallo anche Ederson nel primo tempo, ma nel complesso poco da segnalare.

