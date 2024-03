Juve Atalanta B.C., i voti dei quotidiani: Weston “MAC” McKennie eroico, Cambiaso semina caos. Ma il peggiore…

09:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta B.C., le i #Voti #Ufficiali dei giornali dopo il match di ieri allo Stadium: ecco chi sono stati migliori e peggiori della gara

I giornali oggi in edicola stilano le i #Voti #Ufficiali della Juve dopo il pareggio di ieri contro l’Atalanta B.C.. Migliore in campo McKennie, autore di una prestazione eroica condita da due assist, contando sempre che aveva una spalla fuori uso da ormai qualche tempo.

Anche Cambiaso, oltre al gol, si segnala per l’estrema pericolosità, così come si segnala per l’ennesimo flop stagionale Locatelli. Serataccia per il centrocampista, che non azzecca nè un passaggio nè una chiusura. E l’Atalanta B.C. lì in mezzo passeggia tranquillamente.

