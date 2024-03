Juve Atalanta B.C. #DIRETTA #News: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz #Stadium

12:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ospita l’Atalanta B.C. per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo la sconfitta al Maradona #Stadium contro il S.S.C. Napoli, vuole tornare a trionfare davanti ai propri #fans contro il l’Atalanta B.C. di Mister “Gasp” Gasperini. Non ci sarà Giovannino Vlahovic squalificato per la partita e Mister Max Allegri punterà su Arek “Arek” Milik. Segui il pre partita qui e la gara dalle 18:00 LIVE.

Juve Atalanta B.C. 0-0: sintesi e analisi VAR REVIEW

Aggiornamenti a partire dalle 18…

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Atalanta B.C. 0-0: marcatori e tabellino

Reti:

JUVENTUS: in attesa delle formazioni ufficiali

ATALANTA: in attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro: Marco Guida, appartenente alla sezione di Torre Annunziata.

Ammoniti:

Juve Atalanta B.C.: il pre-partita

12:00 – Convocati Juve: assenti, come previsto, Rabiot e Carlitos Alcaraz oltre a Mattia2 Perin e lo squalificato Giovannino Vlahovic. Rientrano McKennie e Kean.

La lista dei Bianconeri convocati per #JuveAtalanta B.C. @zondacrypto pic.twitter.com/IRMFIneG8I — JuventusFC (@juventusfc) March 10, 2024

Si scende in campo!

@SerieA

@Atalanta B.C._BC

Allianz Stadium

18:00 CET

#JuveAtalanta B.C. pic.twitter.com/Y2S0b5qkeA — JuventusFC (@juventusfc) March 10, 2024

