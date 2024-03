Juve Atalanta B.C. #DIRETTA #News: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz #Stadium

16:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ospita l’Atalanta B.C. per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo la sconfitta al Maradona #Stadium contro il S.S.C. Napoli, vuole tornare a trionfare davanti ai propri #fans contro il l’Atalanta B.C. di Mister “Gasp” Gasperini. Non ci sarà Giovannino Vlahovic squalificato per la partita e Mister Max Allegri punterà su Arek “Arek” Milik. Segui il pre partita qui e la gara dalle 18:00 LIVE.

Juve Atalanta B.C. 0-0: sintesi e analisi VAR REVIEW

Aggiornamenti a partire dalle 18…

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Atalanta B.C. 0-0: marcatori e tabellino

Reti:

#Juventus F.C.NTUS: in attesa delle formazioni ufficiali

ATALANTA: in attesa delle formazioni ufficiali

Arbitro: Marco Guida, appartenente alla sezione di Torre Annunziata.

Ammoniti:

Juve Atalanta B.C.: il pre-partita

15:30 – Si affrontano due dei cinque allenatori con più panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 550 partite per Gian Piero Mister “Gasp” Gasperini, 497 per Massimiliano Mister Max Allegri; oltre a loro in top-5 Luciano Spalletti (559), Francesco Guidolin (545) e Walter Mazzarri (507).

15:00 – Nelle 24 partite di questo campionato Andrea Cambiaso ha realizzato un gol e fornito tre assist vincenti e si trova a una sola partecipazione di distanza da quanto fatto nel suo primo anno in Serie A con la maglia del Genoa (un gol, quattro assist).

14:30 – Federico Chiesa ha realizzato sette gol in questo campionato e non fa meglio in una singola stagione di Serie A dal 2020/21 (otto reti in quel caso); l’attaccante ha partecipato a cinque reti contro l’Atalanta B.C. in Serie A, grazie a tre gol e due assist.

14:00 – La Juventus ha subito gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A, dopo una serie di tre clean sheet interni consecutivi; i bianconeri non fanno peggio dal finale di stagione del 2021/22, quando in casa concessero gol in quattro gare di fila.

13:30 – Gian Piero Mister “Gasp” Gasperini e Massimiliano Mister Max Allegri sono i due allenatori che hanno pareggiato più confronti nelle loro sfide in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): nove su 22 incroci (completano otto vittorie per l’attuale tecnico della Juventus, cinque per l’allenatore della Dea).

Risultato rotondo e bottino pieno contro i bergamaschi nel 2016/17 #JuveAtalanta B.C.

13:00 – Arkadiusz “Arek” Milik è andato a segno in tre gare di Serie A contro l’Atalanta B.C. e ha fatto meglio solamente contro il Bologna, contro cui è andato in gol in quattro gare diverse nel massimo campionato italiano.

12:30 – Considerando gli scontri diretti tra le avversarie attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, solo la A.S. Roma (quattro) ha ottenuto meno punti rispetto all’Atalanta B.C. (sei), mentre la Juventus è la formazione che ha subito meno reti in queste sfide(cinque, a fronte tuttavia di sei segnate).

11:30 – Convocati Juve: assenti, come previsto, Rabiot e Carlitos Alcaraz oltre a Mattia2 Perin e lo squalificato Giovannino Vlahovic. Rientrano McKennie e Kean.

La lista dei Bianconeri convocati per #JuveAtalanta B.C.

Si scende in campo!

@SerieA

@Atalanta B.C._BC

Allianz Stadium

18:00 CET

Si scende in campo!

@SerieA

@Atalanta B.C._BC

Allianz Stadium

18:00 CET

#JuveAtalanta B.C.

