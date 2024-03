Juve Atalanta B.C., dal ritmo retrocessione alle troppe reti subite: numeri horror da invertire subito

12:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve Atalanta B.C., i bianconeri hanno numeri horror che devono invertire già da oggi in uno scontro diretto per la Champions

Dopo il ko di S.S.C. Napoli la Juve vuole ripartire già da oggi, quando allo Stadium arriverà l’Atalanta B.C.. I bianconeri stanno tenendo un vero e proprio ritmo da retrocessione, con un solo successo nelle ultime sei gare (due pareggi e tre sconfitte completano lo score).

E poi c’è la difesa, un tempo considerata un bunker e ora perforabile da chiunque. La squadra non tiene infatti la porta inviolata in Serie A dall’ormai lontano 21 gennaio scorso, contro il Lecce.

