Juve Atalanta B.C., ad Mister Max Allegri servono 3 punti: da domani inizia la scalata all’Everest del calendario per difendere il fortino Champions

La Juve dopo aver fallito con Empoli, Udinese, Verona e Frosinone vedendo l’Inter andare in fuga in testa alla classifica può permettersi di difendere il fortino Champions che ha costruito tra ottobre e dicembre a fatica.

Come scrive il Corriere dello Sport l’obiettivo di Mister Max Allegri è tenere lontana l’Atalanta B.C. sesta in classifica che ha 11 lunghezze in meno. Per questo ottenere 3 punti domani sarebbe fondamentale nella corsa Champions. Anche per iniziare a scalare al meglio l’Everest del calendario che vedrà i bianconeri impegnati con Genoa, Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari, Milan, Salernitana, Bologna e A.C. Monza più le semifinali di Coppa Italia. Fuga sarà, quindi, in caso di trionfo allo Stadium.

