Juve Atalanta B.C. 2-2: non bastano i gol di Cambiaso e “Arek” Milik, la doppietta di Koopmeiners frena i bianconeri

21:00, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ospita l’Atalanta B.C. per la ventottesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus dopo la sconfitta al Maradona #Stadium contro il S.S.C. Napoli, frena anche in casa contro l’Atalanta B.C. di Mister “Gasp” Gasperini. Non bastano i gol nella ripresa di Cambiaso e “Arek” Milik, i nerazzurri trovano il pareggio e raccolgono un punto grazie a un superlativo Koopmeiners. Juve che quindi scende in 3 posizione in classifica, dopo la vittoria del Milan nel primo pomeriggio.

Juve Atalanta B.C. 2-2: sintesi e analisi VAR REVIEW

FISCHIO DI’INIZIO

2′ Ci prova subito “Arek” Milik, che sbraccia con Kwaku. L’arbitro fischia fallo.

4′ Fallo dal limite di Ederson su “Fabietto” Miretti, punizione Juve.

5′ La punizione di Chiesa finisce alta sopra la traversa.

6′ Atalanta B.C. che si affaccia in avanti con De Ketelaere, il pallone per Scamacca è però troppo lungo.

9′ La Juve costruisce a centrocampo, cercamndo gli spazi giusti per colpire.

11′ Atalanta B.C. pericolosa in avanti con un paio di cross in area: respinge la difesa bianconera.

12′ “Fabietto” Miretti sfiora il gol di testa, dopi un bella discesa sulla sinistra di Chiesa. Respinge Carnesecchi.

14′ Punizione di “Arek” Milik dal limite dell’area: pallone che sbatte sulla barriera.

17′ La Juve rimane alta, esce bene la Dea dalla sua area e riparte.

18′ Atalanta B.C. in avanti con il cross in area di Ruggeri: respinge Szczesny con i pugni.

21′ Atalanta B.C. ancora pericolosa in avanti con le corsie esterne, bianconeri che repingono.

22′ Conclusione di Federico Chiesa, che si accentra dalla sinistra, troppo debole e che è preda facile di Carnesecchi.

24′ Brutto fallo dal limite dell’area di Djimsiti su “Arek” Milik: punizione dal limite per la Juve.

26′ La punizione di Chiesa sbatte contro la barriera. Poco dopo “Fabietto” Miretti perde palla e permette la ripartenza di Scamacca che però viene chiuso bene da Bremer.

27′ Contropiede Juve con la bella giocata di Cambiaso, per “Arek” Milik che cerca e trova “Fabietto” Miretti: il suo crosso si perde sul fondo. Poco dopo ci prova ancora “il Filosofo” Danilo da fuori, su tocco di McKennie, pallone alto.

29′ Ancora Juve, dopo il recupero palla a metà campo di “Fabietto” Miretti, ci prova “Arek” Milik da fuori: palla fuori misura.

32′ Juve disattenta in fase difensiva, che lascia un buco in mezzo pericoloso: non ne approfitta Koopmeiners

33′ Fallo dal limite di Bremer su Scamacca: l’arbitro fischia punizione.

34′ Gol dell’Atalanta B.C.! La punizione viene giocata veloce da Pasalic, che con uno schema cerca e trova Koopmeiners e di sinistro batte Szczesny.

38′ Juve che torna in avanti con Iling Jr e “Arek” Milik: nessun pericolo per la difesa nerazzurra.

39′ Ancora Dea in avanti, punizione che non si concretizza in gol.

42′ Juve che prova a costruire a va alla ricerca del gol del pareggio.

43′ Juventus in avanti con Iling Jr, pallone respinto in angolo.

44′ Ci prova Locatelli da fuori dopo il corner, pallone respinto.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA IL SECONDO TEMPO

46′ Atalanta B.C. in avanti con un’altra bella giocata in profondità per Scamacca: recupera Szczesny in uscita bassa.

48′ Torna in avanti la Juve con Locatelli che cerca “Arek” Milik in area: recupera la difesa nerazzurra.

49′ Chiusura di Ruggeri su “Fabietto” Miretti, bianconero che rimangono alti alla ricerca del gol.

50′ Chiesa vicinissimo al gol, respinge Carnesecchi: ma era tutto fermo per fuorigioco di “Arek” Milik.

51′ Altra grande occasione per la Juve! “Arek” Milik fa un bel velo per liberare Chiesa, che a due passi dalla porta, però, non trova il gol di sinistro.

52′ Cresce la Juve: altra azione pericolosa, #colpo di testa di “Arek” Milik bloccato, però, da Carnesecchi.

53′ Atalanta B.C. in avanti con la bella giocata di De Ketelaere per Scamacca: la sua conclusione è forte ma fuori misura.

55′ Scamacca ancora pericoloso in avanti: grande chiusura di Szczesny in angolo.

56′ Contropiede dei bianconeri con la bella fuga di Chiesa che semina gli avversari: palla per “Fabietto” Miretti che però al momento della conclusione viene chiuso

56′ Cambio Atalanta B.C.: fuori Scamacca, dentro Lookman

58′ Ancora Juve, padrona ora del pallino del gioco: Chiesa ci prova dalla sinistra con la sua conclusione a giro, pallone alto.

60′ Fallo di Ederson su Cambiaso, gamba alta del nerazzurro. Punizione Juve

62′ Atalanta B.C. in avanti con Lookman, lasciato libero di tirare in porta: pallone fuori

63′ Juve in attacco, che ora pressa alla ricerca del pareggio: altra palla sulla corsia sinistra presidiata da Iling, ma il suo pallone stavolta è troppo forte e finisce sul fondo.

66′ GOL DELLA #Juventus F.C.NTUS! Grande azione dalla sinistra di Chiesa, che cerca McKennie, che a sua volta cerca Cambiaso bravo a inserirsi e a battere di destro Carnesecchi.

66′ Doppio cambio Atalanta B.C.: fuori Scalvini e Zappacosta, dentro Toloi e Hateboer.

68′ Ancora Cambiaso pericoloso dal limite dell’area: la sua conclusione finisce fuori.

70′ #Juventus F.C.NTUS IN VANTAGGIO!! Ancora Juve in avanti con il crossi di Iling, che è preda di McKennie bravo di petto ad appoggiare per “Arek” Milik, che di sinistro batte Carnesecchi.

73′ PAREGGIO DELL’ATALANTA: ospiti in avanti con Djimsiti che cerca e trova l’inserimento di Koopmeiners. Il numero 7 di sinistro batte Szczesny, pareggio delle Dea.

75′ Doppio cambio Juve: fuori “Fabietto” Miretti, dentro Nicolussi. Fuori “Arek” Milik e dentro Kean.

80′ Juve in avanti con Cambiaso, cercato da Gatti: l’esterno però viene chiuso dalla difesa ospite.

81′ Doppio cambio Juve: dentro Weah e Alex Sandro Silva, fuori Cambiaso e Iling Jr.

84′ Assalto della Juve alla ricerca del gol vittoria

58′ Grave errore a metà campo di Nicolussi, Lookman va fino in fondo e viene chiuso da un ottimo “il Filosofo” Danilo.

87′ Cambio per la Juve: fuori McKennie, dentro il Mago Yldiz.

87′ Doppio cambio per l’Atalanta B.C.: fuori de Ketelaere per Miranchuk, fuori Ruggeri per Bakker.

4 minuti di recupero

93′ Clamorosa occasione Juve con Kean, il suo #colpo di testa da due passi finisce però fuori.

FISCHIO FINALE

Migliore in campo Juve: PAGELLE

Juve Atalanta B.C. 2-2: marcatori e tabellino

Reti: 34. 73′ Koopmeiners, 66′ Cambiaso, 70′ “Arek” Milik

#Juventus F.C.NTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, “il Filosofo” Danilo; Cambiaso (81′ Weah), McKennie (87′ il Mago Yldiz), Locatelli, “Fabietto” Miretti (75′ Nicolussi C.), Iling-Junior (81′ Alex Sandro Silva); “Arek” Milik (75′ Kean), Chiesa. All. Mister Max Allegri. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Rugani, Kostić, Djalo, Nonge

Atalanta B.C. (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (66′ Toloi), Hien, Djimsiti; Zappacosta (66′ Hateboer), Ederson, Pasalic, Ruggeri (87′ Bakker); Koopmeiners, De Ketelaere (87′ Miranchuk); Scamacca (56′ Lookman). All. Mister “Gasp” Gasperini. A disp. Musso, Vismara, Palomino, Toure, De Roon, Kolasinac, Adopo.

Arbitro: Marco Guida, appartenente alla sezione di Torre Annunziata.

Ammoniti: 92′ Hateboer

Juve Atalanta B.C.: il pre-partita:

17:47 – Giovannino Vlahovic premiato a bordocampo come Mvp EA Sports del mese di Febbraio

17:45 – Termina il riscaldamento delle squadre, a breve il fischio d’inizio.

17:30 – Adrien Rabiot premiato a bordocampo dal Presidente Ferrero per le 200 presenze in bianconero.

17:19 – Iniziato il riscaldamento allo Stadium

15:30 – Si affrontano due dei cinque allenatori con più panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 550 partite per Gian Piero Mister “Gasp” Gasperini, 497 per Massimiliano Mister Max Allegri; oltre a loro in top-5 Luciano Spalletti (559), Francesco Guidolin (545) e Walter Mazzarri (507).

15:00 – Nelle 24 partite di questo campionato Andrea Cambiaso ha realizzato un gol e fornito tre assist vincenti e si trova a una sola partecipazione di distanza da quanto fatto nel suo primo anno in Serie A con la maglia del Genoa (un gol, quattro assist).

14:30 – Federico Chiesa ha realizzato sette gol in questo campionato e non fa meglio in una singola stagione di Serie A dal 2020/21 (otto reti in quel caso); l’attaccante ha partecipato a cinque reti contro l’Atalanta B.C. in Serie A, grazie a tre gol e due assist.

14:00 – La Juventus ha subito gol in tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A, dopo una serie di tre clean sheet interni consecutivi; i bianconeri non fanno peggio dal finale di stagione del 2021/22, quando in casa concessero gol in quattro gare di fila.

13:30 – Gian Piero Mister “Gasp” Gasperini e Massimiliano Mister Max Allegri sono i due allenatori che hanno pareggiato più confronti nelle loro sfide in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995): nove su 22 incroci (completano otto vittorie per l’attuale tecnico della Juventus, cinque per l’allenatore della Dea).

13:00 – Arkadiusz “Arek” Milik è andato a segno in tre gare di Serie A contro l’Atalanta B.C. e ha fatto meglio solamente contro il Bologna, contro cui è andato in gol in quattro gare diverse nel massimo campionato italiano.

12:30 – Considerando gli scontri diretti tra le avversarie attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, solo la A.S. Roma (quattro) ha ottenuto meno punti rispetto all’Atalanta B.C. (sei), mentre la Juventus è la formazione che ha subito meno reti in queste sfide(cinque, a fronte tuttavia di sei segnate).

11:30 – Convocati Juve: assenti, come previsto, Rabiot e Carlitos Alcaraz oltre a Mattia2 Perin e lo squalificato Giovannino Vlahovic. Rientrano McKennie e Kean.

Si scende in campo!

@SerieA

@Atalanta B.C._BC

Allianz Stadium

18:00 CET

