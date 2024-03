Juve al Mondiale per #TopClub, il calendario si allarga pesantemente: rischio di quasi 70 partite!

09:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus qualificata al prossimo Mondiale per Club e il calendario dei bianconeri si allarga: il rischio è di giocare 70 partite

Come analizzato da Tuttosport, con la qualificazione al Mondiale per Club del 2025, il calendario della Juventus si gonfierà ulteriormente di partite. Il rischio, arrivando in fondo a tutte le competizioni, sarebbe quello di dover disputare almeno 68 gare (più la Supercoppa).

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il Mondiale per Club partirà il 15 giugno, subito dopo Nations League e qualificazioni Mondiali, in un’annata che inizierà prima proprio per via dei Mondiali per le Nazionali negli USA. E in una stagione che prevede almeno 8 partite con il nuovo format della Champions, bisognerà iniziare a carburare molto presto.

Pubblicità

The post Juventus al Mondiale per Club, il calendario si allarga pesantemente: rischio di quasi 70 partite! appeared first on Juventus News 24.