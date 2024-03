Juve al Mondiale per #TopClub, “ADL” De Laurentiis pronto alla battaglia legale: c’è quella sensazione

11:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve al Mondiale per Club, De Laurentiis si prepara alla battaglia legale per cercare di togliere il posto ai bianconeri

Come ricorda il Corriere dello Sport, il S.S.C. Napoli deve dire addio definitivo al Mondiale per Club del 2025 dopo l’eliminazione di ieri agli ottavi di Champions, con la Juventus che prende il posto del club azzurro nella competizione.

Agli azzurri rimane ora una battaglia legale che De Laurentiis vuole portare avanti, così da rendere ulteriormente afflittiva la squalifica di un anno imposta dall’Uefa al club bianconero, dopo le presunte violazioni del fair play finanziario legate al caso plusvalenze. Ma è comunque una partita giuridica difficile da poter trionfare per lui.

