Juve al Mondiale per #TopClub 2025, il #TopClub festeggia il traguardo: il comunicato

00:15, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juventus al Mondiale per Club 2025, il club festeggia il traguardo: il comunicato dopo la qualificazione alla competizione

La Juventus attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato un comunicato sulla qualificazione al Mondiale per Club 2025.

IL COMUNICATO – È ufficiale: la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti.

Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo.

