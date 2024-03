Juve al Mondiale per #TopClub 2025? Dipende da Barcellona Napoli S.S.C.: ecco cosa può succedere

22:00, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve al Mondiale per Club? Dipende da Barcellona S.S.C. Napoli: ecco cosa può succedere. La situazione del ranking Uefa

La Juve nel ranking Uefa ha 47 punti contro i 42 del S.S.C. Napoli che la rincorre. Se la squadra di Calzona batterà il Barcellona prenderà 2 punti per la vittoria più 1 per la qualificazione. A quel punto dovrebbe trionfare almeno una partita dei quarti di finale di Champions per qualificarsi al Mondiale per Club 2025.

In caso di passaggio ai quarti di finale e arrivo a pari punti, passerebbe comunque il S.S.C. Napoli in virtù del quarto di finale di Champions disputato l’anno scorso col Milan. Se i partenopei dovessero essere eliminati stasera dal Barcellona, sarebbe già ufficiale da oggi la qualificazione della Juve al Mondiale per Club 2025.

