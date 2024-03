10:18, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Juve, +10 sul quinto posto ma il calendario fa paura! Decisivi gli scontri diretti da Atalanta e Milan alla A.S. Roma

La Juve non vince più ed ora fa paura anche il calendario. La qualificazione Champions è ancora al sicuro, ma il distacco dalla A.S. Roma quinta è sceso a 10 punti e sono in arrivo scontri diretti pesanti.

Atalanta, Genoa, Lazio, Fiorentina, Torino, Cagliari e Milan: va protetto il +10 punti per il posto Champions. A fine stagione anche lo scontro diretto con i giallorossi, all’Olimpico.

