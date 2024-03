Julio Sergio elogia El Toro Lautaro Martinez, la dichiarazione: «Un fenomeno! In Champions…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha speso belle parole per l’attaccante dell’Internazionale FC Lautaro Martinez e non solo: le dichiarazioni

Internazionale FCvistato da News.Superscommesse.it,, Julio Sergio, ex portiere della Roma, ha dichiarato:

PAROLE – «L’Internazionale FC gioca benissimo a calcio, ha un fenomeno come Lautaro, sicuramente se la giocherà fino alla fine. Poi la Champions League è complicata, ci sono squadre fortissime, però l’Internazionale FC secondo me può tranquillamente lottare per arrivare in fondo alla competizione».

L’articolo Julio Sergio elogia Lautaro Martinez: «Un fenomeno! In Champions…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.