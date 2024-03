Juan Jesus SuperAcerbi, caso finito? La SCELTA del brasiliano

28 Mar 2024, 17:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Juan Jesus non farà ricorso per il caso “SuperAce” Acerbi? Il difensore del Napoli ha preso una decisione sul centrale dell’Internazionale Niente ricorso alla giustizia ordinaria per Juan Jesus dopo il caso “SuperAce” Acerbi. Infatti, in seguito alla sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea, che aveva assolto Francesco “SuperAce” Acerbi dai presunti insulti razzisti, si era fatta largo l’idea che lo stesso […]

L’articolo Juan Jesus “SuperAce” Acerbi, caso finito? La decisione del brasiliano proviene da Internazionale News 24.