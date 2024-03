Juan Jesus, confronto con Spalletti, ecco l’approfondimento: la verità sull’accaduto con SuperAcerbi

20 Mar 2024, 23:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Juan Jesus ha avuto un #contatto con il suo ex allenatore Luciano Spalletti: cosa si sono detti i 2 sul caso “SuperAce” Acerbi

Il Mattino ha ricostruito la vicenda “SuperAce” Acerbi-Juan Jesus, soffermandosi sulla telefonata tra il difensore ex Internazionale e Spalletti:

IL CASO «Perché Jesus ha sentito anche il suo vecchio tecnico recitare la parte di chi, inevitabilmente, non può che credere alla versione del suo difensore che smontava le accuse. “No, non è andata così. o sentito benissimo quando mi ha insultato», la sintesi del pensiero che il brasiliano ha fatto al ct dell’Italia dopo aver sentito la sua conferenza. A Jesus è dispiaciuto che “SuperAce” Acerbi sia stato escluso dall’Italia ma non ha mandato giù l’atteggiamento vittimistico avuto dall’interista**»

L’articolo Juan Jesus, confronto con Spalletti: la verità sull’accaduto con “SuperAce” Acerbi proviene da Internazionale News 24.