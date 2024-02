Jovic via dal AC Milan? Settimane già calde: la dirigenza ragiona su un aspetto in particolare

Jovic via dal Milan? Settimane già calde: la dirigenza ragiona su un aspetto in particolare riguardante il futuro del serbo

Resta in bilico il futuro di Luka Jovic. A una prima parte di stagione molto complicata è seguita una seconda metà certamente più positiva che ha spinto la dirigenza del Milan a fare riflessioni in merito al serbo.

Secondo la Gazzetta dello Sport già in queste settimane si sta ragionando sul tema rinnovo e conseguentemente dell’adeguamento dello stipendio. Sullo sfondo restano aperte le porte del mercato.

