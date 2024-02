Jovic turno di squalificato, UFFICIALE salterà AC Milan Atalanta e non solo: la decisione del Giudice Sportivo

Jovic squalificato, UFFICIALE salterà Milan Atalanta e non solo: la decisione del Giudice Sportivo sull’attaccante serbo

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la sesta giornata di ritorno e in merito alla squalifica di Luka Jovic dopo la manata a Izzo in Monza Milan.

Pubblicità

L’attaccante rossonero è squalificato e salterà due giornate di campionato, quella contro l’Atalanta a San Siro e quella contro la Lazio all’Olimpico, per aver, al quinto minuto del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria.

Pubblicità

Pubblicità

The post Jovic squalificato, UFFICIALE salterà Milan Atalanta e non solo: la decisione del Giudice Sportivo appeared first on Milan News 24.