Jovic titolare con Giroud in AC Milan Napoli? Mister Stefano Pioli pensa alla ‘pazza idea’, il suo ANNUNCIO

Jovic titolare con Giroud in Milan Napoli? Pioli pensa alla ‘pazza idea’, il suo ANNUNCIO in vista della sfida di domani sera a San Siro

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dell’attacco del Milan e della scelta su Giroud e Jovic in vista della sfida di domani a San Siro contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

Pubblicità

PAROLE – «Jovic è una realtà di questa squadra, è un giocatore importante. Può giocare dall’inizio, con Giroud ci può anche stare ma vediamo. Non ho programmato le prossime partite. Ciò che conta è che i giocatori stiano bene».

Pubblicità

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN NAPOLI

Pubblicità

The post Jovic titolare con Giroud in Milan Napoli? Pioli pensa alla ‘pazza idea’, il suo ANNUNCIO appeared first on Milan News 24.