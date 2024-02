Jovic si rilancia al AC Milan: il dato sui gol dopo il match VS il Frosinone

Jovic si sta rilanciando al Milan dopo un inizio difficile. In questo 2024 solo Loftus come lui, il dato dopo il Frosinone

Il Milan riscopre Luka Jovic. L’attaccante serbo si sta rilanciando in termini realizzativi. Protagonista anche contro il Frosinone con il gol del definitivo 2-3 è il capocannoniere della squadra in questo 2024 insieme a Loftus Cheek, ma non solo:

se il dato si estende a partire da dicembre 2023 nessuno ha fatto meglio di lui in tutte le competizioni (7 reti). In generale è secondo solo a Giroud, a pari merito con Pulisic e davanti a Leao. Il tutto da subentrato.

