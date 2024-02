Jovic resta al AC Milan? Come cambierebbe il mercato in caso di rinnovo: lo scenario

Jovic resta al Milan? Come cambierebbe il mercato in caso di rinnovo dell’attaccante serbo: il possibile scenario

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, concentrandosi in particolare sulle possibili strategie rossonere per quanto riguarda l’attacco.

Da monitorare la situazione legata a Jovic, in netta ascesa negli ultimi mesi e che viaggia ora verso un rinnovo insperato già soltanto qualche settimana fa. Nel caso in cui si concretizzasse questo scenario, potrebbero cambiare i piani in attacco del Milan (che resta comunque ad oggi concentrato sull’arrivo di una nuova punta di spessore).

The post Jovic resta al Milan? Come cambierebbe il mercato in caso di rinnovo: lo scenario appeared first on Milan News 24.