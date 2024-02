Jovic o Giroud? Mister Stefano Pioli ha già scelto l’attaccante per Monza AC Milan: la decisione

Jovic o Giroud? Pioli ha già scelto l’attaccante per Monza Milan: la decisione per il posticipo di domani sera

Archiviata la bella vittoria in Europa League di giovedì contro il Rennes, per il Milan è già giornata di vigilia: domani i rossoneri scenderanno in campo a Monza per la venticinquesima giornata di campionato.

Come riportato da Tuttosport Pioli pare aver già scelto il suo attaccante per questa sfida: Giroud lascerà il suo posto a Jovic, al quale spetterà dunque il compito di trascinare l’attacco del Diavolo.

