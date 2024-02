Jovic è un fulmine: “la rete” decisivo VS il Frosinone l’ha segnato a 1 minuto dall’ingresso in campo – NEWS

Jovic è un fulmine: il gol decisivo contro il Frosinone l’ha segnato a 1 minuto dall’ingresso in campo. Il VIDEO della rete

1 minuto, 17 secondi e 21 millesimo: ci ha messo questo il rossonero Jovic contro il Frosinone per decidere il match.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

L’attaccante serbo è infatti entrato e dopo pochissimi secondi ha deciso con la rete del 3-2 il match regalando altri tre punti a Pioli. Il Milan ha voluto festeggiare la rete con un video pubblicato su Instagram.

