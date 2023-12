Jovic e l’equivoco sul ruolo: ecco dove dovrebbe giocare secondo Stefano Borghi l’attaccante serbo del Milan. I dettagli

Argomento di discussione negli studi di Dazn è stato l’impiego di Luka Jovic ed il suo impatto nel Milan. Il giornalista e telecronista Stefano Borghi si sofferma su quale sia il ruolo in campo dove il serbo rende meglio.

LE PAROLE – «Credo che il Milan abbia in Jovic un’eccellente seconda punta. Ieri è entrato al fianco di Giroud e il gol lo fa su sponda di Giroud, giocando vicino a lui. Jovic fatica a fare la prima punta. È un equivoco che si è creato da quando è andato via dall’Eintracht, perché nella Fiorentina fa la prima punta, al Real Madrid fa la prima punta e al Milan pure… Non è il suo. Poi caratterialmente ha avuto anche delle carenze, però Jovic trova le condizioni migliori per il suo tipo di gioco, giocando a due punte».

The post Jovic e l’equivoco sul ruolo: ecco dove dovrebbe giocare secondo Borghi appeared first on Milan News 24.